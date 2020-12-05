Где в субботу нет воды: адреса отключений

05 декабря 2020 г. 9:57
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 05.12.20 г.; ул. Броненосца Потемкина, 1-а,б, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №12, стояк) до 20:00 05.12.20 г.; ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 06.12.20 г.

А также;

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, стояк) до 20:00 05.12.20 г.

Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 121 до 20:00 05.12.20 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.20 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.20 г.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 7 (стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.20 г.

 

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