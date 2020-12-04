Где заказать угловой шкаф-купе?®

В вашем жилище есть пустой угол? Закажите шкаф купе, с помощью которого свободное пространство организуется максимально практично.

В проверенном месте…

Решив приобрести мебель, которая отличается качеством, важно найти проверенного продавца. Таким несомненно является интернет-магазин https://fayni-mebli.com/угловой-шкаф-купе.html, где среди ассортимента обязательно найдется подходящий угловой шкаф купе. В этом онлайн-шопе есть возможность заказать корпусную мебель с учетом индивидуальных размеров, характеристик и потребностей. Мебельные маркеты находятся в Киеве и Одессе, но доставка осуществляется по всей Украине.

Особенности углового шкафа купе

Главной отличительно особенностью углового шкафа купе является его нестандартный размер и форма, которые помогут скрыть недостатки комнат, площадь которых не отличается внушительными размерами. Иными словами, угловой шкаф купе самый выигрышный вариант, с которым маленькая спальня или прихожая станут просторнее, благодаря компактности и функциональности. Такая модель шкафа купе также органично будет смотреться в помещениях с неординарным дизайнерским решением или планировкой.

По форме и цвету

Г-образный, трапециевидный, треугольной формы, пятистенный – самые широко известные модели угловых шкафов купе. Треугольные и пятистенные фасады отличное решение для оформления симметричного угла в комнате. Для экономии пространства используются экземпляры в виде буквы «Г» или трапеции.

Что касаемо цветового решения, то тут следует подбирать шкаф-купе такого оттенка, который не будет поглощать пространство, а наоборот – визуально делать его просторнее. В этом случае необходимо обратить внимание на палитры спокойных пастельных тонов, светлых оттенков натурального дерева или зеркальных фасадов.

На заказ или готовая продукция?

Производитель отечественной мебели предлагает и услугу по изготовлению углового шкафа купе на заказ, и приобретение уже готового, имеющегося в наличии изделия. Тут важно учесть некоторые нюансы. Цена готового шкафа купе будет дешевле, нежели заказного. Поэтому если ваша цель купить мебель недорого, то подойдет первый вариант. В случае, когда функциональность мебели на первом месте, лучше изготавливать корпусную мебель по индивидуальным параметрам, хоть и по стоимости выше, и по срокам – ждать придется дольше.