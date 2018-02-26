Гелевые аккумуляторы: преимущества и правила выбора®

На смену традиционным свинцово-кислотным аккумуляторам пришли гелевые устройства, превосходящие прежние по эксплуатационным характеристикам. Их конструкция осталась прежней: в корпусе спрятаны свинцовые пластины, между ними расположен электролит. Но если в батареях традиционного типа он представляет собой водный раствор кислоты, то в гелевых он имеет густую консистенцию.

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Плюсы и минусы гелевых аккумуляторных батарей

Преимущества данного типа аккумуляторных батарей заключаются в следующем:

электролит такой консистенции испаряется в десятки раз медленней водного раствора;

образующиеся вследствие химической реакции газы удерживаются внутри корпуса и проходят процесс рекомбинации;

пластины электродов менее подвержены коррозии;

зарядка устройства происходит быстрее по сравнению с традиционным аккумулятором;

не теряет своих свойств при глубокой разрядке и долгом простое.

Сепаратор аккумулятора выполнен из микропористого пластика, усиленного присадками алюминия. Он отличается стойкостью к агрессивной химической среде, высоким и низким температурам, механическому воздействию, имеет пониженное внутреннее сопротивление. Устройство используют в широком диапазоне температур, устанавливают в любом положении, не переживая за воздействие вибрации, ударов по корпусу батареи.

Имеют такие устройства несколько недостатков: они чувствительны к коротким замыканиям и стоят существенно дороже по сравнению с традиционными аккумуляторами.

Как выбрать нужный

Выбирают аккумулятор, ориентируясь, прежде всего, на нужную емкость, а также напряжение. Какими они должны быть, зависит от назначения аккумулятора и указывается в технических характеристиках устройства, для которого батарея приобретается. Параметры же батареи указывают на корпусе, в инструкции по использованию.

Размер – один из важнейших показателей аккумулятора. Если выбрать неподходящий, он либо не станет в устройство, либо будет болтаться внутри. Клеммы не совпадут, и пользоваться батареей будет в лучшем случае тяжело, а скорее всего просто невозможно.

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