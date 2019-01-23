«Гелик белоснежный». Экономный способ обзавестись машиной мечты

Доволі економічний спосіб обзавестися автівкою мрії – три кубометра води, прилеглі кучугури і ось такий от новенький Гелендваген може з явитися на подвір ї.

Проснувшись в выходной, Виталий подумал, что этот день очень хорош для творчества. Поэтому, вооружившись поливочным шлангом и призвав на помощь друга, приступил к работе.

Виталий, автор

Снимали ворота вот эти вот. Ставили так, сделали выше, выше делали и все, трамбовали, залили водой, а потом просто вырезали взяли - и все. – А как много времени у вас ушло на создание? – Три дня

Эти дни пролетели как ветер, признается мужчина, и вот ледяной Гелендваген сверкает на солнце.

«Гелик белоснежный» - такое название получило это ледяное произведение в социальных сетях, где автор разместил фото. Уже позже Виталий добавил цвета с помощью гуаши. Вокруг почти сразу собрался народ. Кто-то просто смотрел, кто-то делал фотографии, а кто-то вносил свои предложения

Владимир, сосед Виталия

Теперь надо ему взять Тойоту – вот эта Тойота большая, есть Тойота, чтобы он Тойоту сделал рядышком, чтоб сосед не выезжал с гаража. – То есть, автопарк надо расширять? – Да, я думаю, да, девушка.

Ну, видел, как он там что-то ковырялся, но я не думал, что это будет автомобиль.

Это уже второй ледяной автомобиль, рассказал автор, первый он создал еще пять лет назад - это был двухдверный автомобиль без конкретной марки.

Исходя из предыдущего опыта, говорит Виталий, Гелендваген может простоять до весны - при условии, что зима не будет слишком теплой.