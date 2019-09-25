Гендерное равенство в действии: в Харькове прошли соревнования по лазертагу между военными ВУЗами

Мария Банникова первокурсница университета внутренних дел. Учится на факультете кибербезопасности. Девушка со своей командой борется за победу в боях в лазертаг между военными ВУЗами Харькова.

Мария Банникова, первокурсница университета внутренних дел

Суть в том, что нужно захватить контрольные точки, а они стоят в центре, одна команда слева красных, справа команда синих. Вот чтобы захватить точку нужно подбежать к ней и выстрелить в неё, потом нужно удерживать точку чтобы шкала успела заполниться, когда шкала заполняется точка становится нашей команды.

В соревнованиях принимали участие четыре команды по шесть человек. Каждая из которых должна захватить максимальное количество контрольных точек в игре со всеми командами. Тренировались, говорит танкистка Иванна Бурковская хоть и не долго, но очень настойчиво.

Иванна Бурковская, первокурсница института танковых войск НТУ «ХПИ»

Ми починали з самих азів і ми недавно почали тренуватися буквально днів чотири назад.

Курсантам выдали специальное снаряжение для лазертага — это повязка с датчиками, которая фиксирует выстрелы и собственно само оружие, которое называется «Тагер». Оно «стреляет» инфракрасным излучением, которое фиксируется на повязке. И если игрок попал в противника три раза, то он условно считается «убитым».

Виктор Клюев, представитель компании по предоставлению техники для лазертага

Давайте будемо називати це енергією, якщо у ігрока немає енергії в нього перестає працювати саме знаряддя, він відходить на свою базу. Спеціальний пристрій його відновлює і він далі вступає в змагання.

Впрочем, без накладок и здесь не бывает, у игроков периодически переставало работать оружие, рассказывает Анна Онищук, впрочем, даже это не помешало девушке получить удовольствие от игры.

Анна Онищук, пятикурсница Национальной академии Нацгвардии Украины

Звичайно були якісь казуси. Інколи виходила зі строю зброя, тому що ми працюємо ну якби на такому невеличкому полігоні і вай-фай звісно пропадав десь і це дуже злило якщо чесно. Коли ти біжиш на противника і він в тебе стріляє в тебе просто зброя не вистрілює. Це такі маленькі казуси, але звичайно було досить драйвово, дуже класно.

Впервые за всю историю подобных соревнований в команды были включены девушки. В прошлом году в рамках проекта «Через равенство и понимание к защите и безопасности» была чисто девчачья игра в лазертаг, а уже в этом году сделали смешанные команды три мужчины и столько же девушек. Главная цель - гендерное равенство в военном деле.

Наталья Сухорукова, представитель Департамента науки и образования ХОГА

Цього року ми хочемо щоби в одній команді і хлопці і дівчата допомагали один одному і були спрямовані на перемогу, але разом. Оце ж і є гендерна рівність тільки в дії.

Анна Каракурчкчи, нач. учебного отдела Военного института танковых войск НТУ «ХПИ»

Ми дуже раді, що цього року ми змогли долучитися тому що минулого року ці змагання проводилися ми не були запрошенні в нас не навчалися на той час дівчата. З цього року інститут приймає на навчання дівчат на спеціальність озброєння і військова техніка.

Победу одержала команда университета внутренних дел, второе и третье место заняли команды института танковых войск и академии Нацгвардии Украины. Четвертыми стали курсанты университета Воздушных сил.