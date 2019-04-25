Генерал Валерий Сокуренко. Кто возглавил Харьковскую полицию?

Представлять нового руководителя в Харьков приехал - председатель Национальной полиции Украины - Сергей Князев и Сергей Яровой, первый заместитель министра внутренних дел. Во время речи, Князев подчеркнул, что новые назначения - состоялись согласно ротации личного состава полиции и несут только профессиональную основу.

Сергей Князев, председатель Национальной полиции Украины:

Перед ним ставиться мета, не тільки продовжувати розбудовувати харківський підрозділ, він достатньо ефективно працює, але набратись досвіду і зрозуміти сучасний підхід поліції до комунікацій,при спілкуванні з громадою, кримінальною поліцією, поліцією діалогу, слідчою поліцією.

Валерий Сокуренко на вопрос, будут ли какие-то кадровые изменения у харьковских правоохранителей, заверил, что главный фактор оценки - это хорошие показатели и упорный труд. И он будет руководствоваться только результатами работы руководителей районных подразделений полиции.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Я повинен вам сказати, щоб всі почули правоохоронці Харківщини, що всі повинні – працювати!!! Хто працює, хто віддається службі на сто відсотків, тим немає чому переживати!

Валерию Сокуренко - 55 лет. Стаж работы в органах внутренних дел почти тридцать лет. Ректором Харьковского университета внутренних дел стал в ноябре 2015 года. Сокуренко сменил на посту главы харьковской полиции Олега Беха, который был назначен главой полиции в Одесской области.