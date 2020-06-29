Генераторы, насосы и палатки: на Западную Украину доставят гуманитарную помощь из ЕС

29 июня 2020 г. 16:03
Источник: Укринформ
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Евросоюз продолжает предоставлять Украине чрезвычайную помощь через механизм ЕС по гражданской защите для борьбы с последствиями разрушительного наводнения, и уже сегодня воздушным путем будут доставлены технические средства для ликвидации последствий бедствия и гуманитарный груз для населения пораженных районов. Об этом в понедельник в Брюсселе во время брифинга для прессы рассказал официальный представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, людских ресурсов, гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Балаш Уйвари.

«Сегодня самолет, который был предоставлен правительством Италии, доставит в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензиновые пилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения. В течение выходных дней Швеция объявила о намерении направить в Украину противопаводковые барьеры, шланги для откачки воды и технических экспертов», - сказал официальный представитель.

Напомним, что 25 июня Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям получил запрос от Украины о помощи в преодолении последствий наводнения, поразившего юго-западные районы страны. Перечень материалов и специального оборудования, которое ЕС направляет в Украину, сформирован по этому запросу. Еврокомиссия помогает Украине оценивать масштаб бедствия и причиненного ущерба с использованием спутниковой картографической системы ЕС «Copernicus».

По состоянию на 29 июня в четырех западных областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской - остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов. По данным ГСЧС Украины, таких пострадавших от наводнения населенных пунктов было 349. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов.

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