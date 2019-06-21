Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту имени маршала Жукова

21 июня 2019 г. 12:05
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Геннадий Кернес подписал решение горсовета о возвращении имени маршала Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко.

Об этом сообщает Depo.Харьков. 

Городской голова сначала посоветовал смотреть решения на сайте мэрии, однако в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, но без подписи Кернеса.

На вопрос, означает ли это, что подпись есть, мэр отметил, что если есть печать, значит есть подпись.

Напомним, 19 июня городской совет проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова.

 

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