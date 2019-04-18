Геннадий Кернес пообещал разобраться с теми, кто ремонтировал Краснодарскую дорогу

Немышлянский район, улица Краснодарская – дорога здесь больше напоминает морские волны, чем асфальтное покрытие, которому нет еще и года. Местные водители проезжать к прилегающим улицам не советуют, ведь там ремонта вообще никогда не было и можно потерять все колёса. На счёт отремонтированной части, говорят, даже невооруженным глазом видно, что ремонт проводился без соблюдения правил.

Виталий, водитель:

Во дворах здесь полный беспредел. Ну, здесь даже, сюда никто не заезжает, если такси вызывают – они просто не едут, особенно зимой. Потому что зимой там такие бугры, ямы получаются, что проехать просто нереально. Кто жалеет свою машину, туда не едет. 73 садик, когда открывали, тогда Кернес приезжал, и до садика дороги сделали чуть-чуть, ямы залатали. Дальше садика - уже нет. Но они уже тоже посыпались.

Виталий рассказывает, что из-за того, что улица узкая, а поток машин большой – особенно утром, тут постоянно образовываются пробки. Из-за этого, говорит мужчина, с двумя маленькими детьми в машине ездить очень тяжело, ведь детворе постоянно становится плохо. Недоволен качеством дорожного покрытия и Рустам. Мужчина, чтобы забрать ребенка со школы должен объезжать по другим улицам.

Рустам, водитель:

По улице, если честно сказать, там вообще проехать нереально. Это мы обход через дорогу делаем. Ну, побыстрей, чтоб ехать, мы не едем по ней, потому что машина ломается часто. Бывает за 2-3 месяца ломаем. Там по ходовой, делаем где-то долларов 150-200. Это около 5 тысяч гривен.

Александр, водитель:

Ее ремонтировали, но дороги почти нету. Тут - ямы по правой стороне, по левой - ближе к обочине. Люди стараются к центру ближе ехать, и могут столкнуться. Дороги вообще не годятся.

Вопрос Краснодарской депутаты поднимали на сессии горсовета. Мэр Харькова, правда, в привычной манере общения с чиновниками, пообещал разобраться с теми, кто ремонтировал дорогу.

Геннадий Кернес, городской голова Харькова:

Если вы говорите правду, и на Краснодарской есть выбоины – три шкуры спущу. Достаточно ответа? Чумаков, ты слышал? Ты поедешь туда, после тебя поедут мои люди. Я тебе сроку даю три дня, три, и ты мне ещё доложишь, кто делал и сколько стоило!

На сессии горсовета депутаты внесли изменения в бюджет и добавили 50 миллионов на ремонт дорог, две третьих из которых пойдут на внутриквартальные дороги. Всего же на ремонт и содержание дорог в этом году в Харькове выделено около полумиллиарда гривен.