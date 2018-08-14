Генпрокуратура не будет наказывать прокуроров по делу Кернеса

14 августа 2018 г. 13:27
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Генеральная прокуратура Украины не будет наказывать двух прокуроров, из-за отсутствия которых судья Киевского районного суда Полтавы закрыл уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. 

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

"Руководство Генеральной прокуратуры Украины не будет наказывать двух прокуроров, за якобы отсутствие которых на заседаниях по делу Кернеса Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство", - отметил он. 

По словам Лысенко, оба представителя прокуратуры своевременно сообщили суду и свое руководство о пребывании на больничном из-за болезни. 

Он уточнил, что соответствующие медицинские справки были надлежащим образом оформлены и предоставлены. 

Представитель ГПУ добавил, что оснований для наложения дисциплинарного взыскания на прокуроров нет.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников. 

Суд расценил отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения и вынес постановление о закрытии уголовного производства. 

В связи с этим прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса.

 

 

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