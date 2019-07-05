Генпрокуратура просит арестовать имущество Виктора Ющенко

Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайством об аресте имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».

Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Следователь в рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении «Межигорьем» обратился с соответствующим ходатайством, поскольку это обязанность следователя по делу, где сообщено о подозрении лицу по статье, по которой предусмотрена конфискация имущества. Мы собрали данные об имеющемся имуществе, и следователь обратился с ходатайством в суд», - сказал Горбатюк.

По его словам, следователь направил соответствующее ходатайство в суд 4 июля, и будет рассматривать судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый. Дата заседания суда еще не назначена.

Напомним, в начале июля 2018 года Печерский райсуд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) государственную резиденцию «Межигорье» в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010 по 2014 год жил Янукович.

Имущество резиденции было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киев 10 августа того же года).

В конце мая АРМА избрала управляющим резиденцией «Межигорье» компанию «Скомпани».

В июне 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура уведомила о подозрении Ющенко по делу о механизме вывода из государственной собственности резиденции «Межигорье» в 2007 году.

Ющенко отвергает предъявленные ему обвинения.

«Да, действительно, 4 июня по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где я был уведомлен о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем относительно завладения им урочищем «Межигорье», - написал Ющенко в Facebook и добавил, что усматривает в деле политический подтекст.