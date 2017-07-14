Генпрокуратура вручила подозрения Михаилу Добкину

Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение народному депутату фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину.

"Вручал исполняющий обязанности, мне объяснили права, обязанности, вручили подозрение, я его подписал, сейчас еду на первый допрос. Когда будет суд, непонятно, сегодня точно его не будет. Задерживать меня, сказали, не будут. Я не понимаю, зачем ВР голосовала. Лишняя трата времени и бумаги. Суд может быть или завтра, или в понедельник, или во вторник, я на это не влияю. В суде буду просить либо о моем личном обязательство перед следователями, приходить на каждое следственное действие и не отлучаться из страны без разрешения, или поручительство. Также хочу сказать, что буду защищать себя не только в Украине, но и за пределами страны. Мне уже сделали несколько предложений по адвокатам в Европе. Буду выходить еще на адвокатов из США.", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня Добкин прибыл в ГПУ и заявил, что сдает все свои паспорта. По словам нардепа, один паспорт находится в консульстве для получения британской визы.

Напомним, Верховная Рада 13 июля проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Ранее, 12 июля Регламентный комитет признал законным и мотивированным представление ГПУ на снятие неприкосновенности против Добкина, но с недостатками в части обоснования. Представление на задержание и арест признали законными, но недостаточно обоснованными.

По данным Генпрокуратуры, Михаил Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн. Речь идет о возможном нарушении статей "мошенничество", "хищение", "создание преступной организации", "злоупотребление" Уголовного кодекса Украины.

