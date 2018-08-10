Генпрокурор объяснил неявку прокуроров на суд по делу Кернеса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что прокуроры не смогли посетить судебные прения по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за "болезни".

"Прокуроры были больны. А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия ... Судебный процесс не может открыться без представителей хоть одной из сторон", - заявил он в комментариях к своему посту в Facebook.

Луценко добавил, что против судьи, который закрыл дело Кернеса, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей неправосудного решения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Судья, в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, что судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса за систематическую неявку прокуроров на дебаты, расценив это как отказ от обвинения. В процессе по делу участвовали 19 обвинителей.

Прокуратура заявила, что обжалует решение суда. Против судьи начато уголовное производство по факту вынесения неправосудного решения.

Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого обвиняли в похищении, пытках и угрозах убийства двух активистов харьковского евромайдана зимой 2014 года - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.