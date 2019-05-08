Герцоги Сассекские показали новорожденного сына

08 мая 2019 г. 17:48
Источник: УНИАН
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Британский принц Гарри и его супруга Меган назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Мальчик родился 6 мая. Сегодня герцог и герцогиня Сассекские впервые показали его публике, представ перед небольшой группой журналистов в одном из залов Виндзорского замка.

"У него милейший характер, он очень спокойный. Он просто мечта", - сказала Меган о своем сыне.

Отметим, Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор седьмой в очереди на британский престол и восьмой правнук королевы Елизаветы Второй.

 

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