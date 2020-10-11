Германия и Польша ввели новые карантинные ограничения из-за COVID-19

Германия и Польша ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса COVID-19 на фоне роста количества заражений, сообщают европейские СМИ.

Так, бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. Это мероприятие будет действовать до 31 октября. Аналогичные ограничительные меры вступят в силу в финансовой столице Германии Франкфурте-на-Майне. Кроме того, ограничат часы работы всех магазинов. Исключение - аптеки и станции заправки автомобилей.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тем городам, где фиксируется высокий показатель заражений, будет отведено около 10 дней для того, чтобы замедлить скорость распространения COVID-19. В противном случае им придется ввести жесткие ограничительные меры.

В Польше граждан обязали носить маски во всех общественных местах. За последние сутки там обнаружили рекордно высокое для страны количество заражений - более 4 тысяч.

Ранее сообщалось, что и в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции, поскольку темпы заражения населения COVID-19 за последние дни ускорились. Четвертый день подряд в этой стране регистрируют рекордно высокое количество заражений - более 8,6 тыс. случаев.

В Британии эксперты в сфере здравоохранения призывают носить маски всех сотрудников офисов - в том случае, если они находятся в помещении не одни.

В Португалии за последние сутки обнаружили рекордно высокое количество заражений за все время пандемии - 1646. В последние дни в этой стране регистрируют все больше и больше зараженных, в четверг на прошлой неделе их количество впервые превысило 1 тысячу - с апреля этого года.