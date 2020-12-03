Германия продолжит карантин до 10 января

Карантин в Германии, который был введен из-за пандемии COVID-19, продолжит свое действие до 10 января. Такое решение согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и представители федеральных земель, сообщает DW.

Отмечается, что для обсуждения следующих шагов в борьбе с распространением коронавируса, канцлер и представители федеральных земель соберутся через месяц - 4 января.

По словам Меркель, цель частичного локдауна - уменьшить ежедневное количество новых больных до максимум 50 случаев на 100 тысяч человек в течение одной недели. Однако, по ее мнению, Германия пока далеко от цели.

Вместе с тем Германия готовится к началу вакцинации от коронавируса.

Напомним, в Германии из-за жесткого карантина впервые за несколько десятков лет в первый день Адвента - 29 ноября - не открылись рождественские ярмарки.

Во многих регионах страны ярмарки в 2020 году не откроют вовсе. Так, об отмене знаменитой Нюрнбергской ярмарки власти объявили еще месяц назад, так же как и в других городах Баварии, которая является одной из наиболее пострадавших федеральных земель от коронавируса.

По состоянию на четверг, 3 декабря, в Германии 1 117 953 случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране от COVID-19 умерли 17 659 человек, 789 564 человека болезнь преодолели.