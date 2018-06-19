Герои одной школы: в Харькове установили мемориальную доску Дане Дидику и Василию Мельникову

Два крыла, как символ ангела-хранителя. Такой увидели мемориальную доску Василию Мельникову и Даниилу Дидику ученики 11 харьковской школы. Именно дети стали авторами памятного знака, говорять в учебном заведении. Рисунок двух девочек, сделанный на одном из школьных мероприятий взяли за основу во время создания доски.

Екатерина Пикуль, ученица школы №11:

Мы нарисовали ангела с мечом. То есть это крылья – это Даня давал свободу нашому народу, а меч – это защитник Василий, который защитил свого курсанта.

Екатерина Андрижейко, ученица школы №11:



Поднятое крыло - это то, что мы можем свободно жить в нашей стране, а опущенное, я считаю, это то, что мы можем помнить их.

Василий Мельников - Герой Украины. Он трагически погиб в 2003-м, когда спас жизнь курсанта во время прыжка с парашютом. Еще один ученик 11 школы - 15-летний Даня Дидик погиб 3 года назад, когда произошел теракт возле Дворца Спорта, имеет орден "За мужество" посмертно. Во время мирного шествия в знак памяти о погибших на майдане в Киеве сдетонировало взрывное устройство. Классный руководитель Дани говорит не может поверить в то, что случилось.

Марина Малько, классный руководитель Дани Дидика:



Мне не верится в то, что его нет. Он все равно есть. Он будет в душах, в душе моей, в душе моих детей, которых я выпустила. Пережить такое - это очень тяжело. Потерять родного сына. А я его считаю, извините, родным сыном, потому что у меня их было 25 человек, и у меня были сыновья и дочки. Вот такой я классный руководитель, который принимает все близко к сердцу.

К отркытию мемориальной доски школьники готовились заранее. Находясь в пришкольном лагере резили сделать десятки открыток, которые прикрепили рядом с памятным знаком.

Диана, ученица школы №11:

Почему именно голубь с ладошками: потому что мы помним про Даню, про Василия, мы помним и ладошками у себя оставим в памяти о них.

Бронзовую доску установил известный скульптор Сейфаддин Гурбанов. Правда, сделал это пока в долг. Средства на установку памятного знака собирали с помощью платформы "Cпільнокошт", необходимая сумма появилась через 2 недели после объявления о сборе. Но деньги в данный момент не перечислены, поскольку этот проект доски оказался в центре скандала. Отец Дани Дидика были против установки именного этого знака и сказали, что эксиз с ними не согласовывали.

Светлана Проценко, директор школы №11:

Ми навіть мали розмову у режимі конференції завдяки організаторам, координаторам цього проекту з батьком, з Андрієм Вікторовичем. Але на жаль, нам не вдалось досягти порозуміння, може саме тому кошти поки що перераховані.

По словам отца Дани - Андрея Дидика, он против установки "паной" доски, поскольку каждый из них совершил большой подвиг для страны и своего города, поэтому заслуживает отдельный знак. На открытие родителя мальчика не пришли и написали письмо на имя мэра с просьбой разобраться в ситуации. Будет ли обращаться в суд, чтобы добиться установки для двух учеников-героев 11 школы разных знаков, говорит Андрей Дидик, пока решает. В данный момент за помощью обратился к юристам.