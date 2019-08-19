Глава Госкино написал заявление об увольнении

Глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко в понедельник, 19 августа, сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко в видеообращении.

Он отметил, что не желает превращать борьбу за кресло "в триллер с элементами сложного постановочного экшена".

"Я в ближайшее время планирую отдохнуть, у меня уже давно не было полноценного, нормального человеческого отпуска. И надолго не прощаемся, потому что всю свою дальнейшую деловую, творческую и общественно-политическую деятельность я связываю, как всегда, исключительно с украинским национальным кинематографом!" - подытожил Ильенко.

Напомним, Ильенко был назначен главой Госкино в августе 2014 года, до этого занимал должность главы общественного совета при Госкино. Его младший брат Андрей Ильенко - депутат Верховной Рады 7-го и 8-го созыва.