Глава Харьковского окружного админсуда, подозреваемая в даче взятки, останется на должности

Высший антикоррупционный суд оставил на должности председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которую подозревают в даче взятки.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, 28 октября следственный судья не удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и отказала в отстранении Панченко от должности.

"Такое решение принято из-за того, что приведенные стороной обвинения аргументы были недостаточными для отстранения подозреваемой от административной должности председателя суда. Так, заявленный риск уничтожения судебного дела, за решение которого, по версии обвинения, предоставлялась неправомерная выгода, опровергнут тем, что детективы уже получили в распоряжение копии этого дела", - пояснили в суде.

Кроме того, следственный судья считает, что риск воздействия на заявителя в этом уголовном производстве не является определяющим, ведь "этот риск уже нивелирован при применении меры пресечения путем установления обязанности подозреваемой не общаться с заявителем".

Отмечается, что другие доводы стороны обвинения "имели абстрактный характер, поэтому следственный судья признала их недостаточными для отстранения от должности". Соответствующее решение ВАКС может быть пересмотрено в апелляционном порядке.

Напомним, Панченко задержали в сентябре за оказание давления на одного из судей в административном споре, касающемся земельного вопроса в Харькове. За принятие "правильного" решения она передала ему $3000.