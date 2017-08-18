Глава Киберполиции о расследовании атаки PetyaA: M.E.doc – пострадавшая сторона

18 августа 2017 г. 15:24
Источник: УНИАН
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Глава Киберполиции Сергей Демедюк рассказал «Обозревателю», что хакерам пришлось встроить в Медок бэкдор, переадресовывавший на сервер во Франции – иначе программа не запустила бы вирус на компьютерах пользователей.

По его словам, отношения к организации взлома компания не имеет.

«Здравого смысла в таких действиях нет. Судя по всему, Медок пострадавшая сторона. У нас есть их заявление по этому поводу – ведем расследование», – объяснил глава Киберполиции. Демедюк подчеркивает, что Киберполиция не пыталась очернить компанию, а волна негатива в медиа была поднята искусственно: «Если читать наши заявления в оригинале, то никакого негатива там нет. Есть рекомендации, предупреждения и рабочая информация. А вот в публикациях зачастую, мягко говоря, некорректное цитирование».

«Информация, увы, вырывается из контекста, в результате – суть и смысл теряются, а остаются только громкие заголовки», – заключил глава Киберполиции.

 

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