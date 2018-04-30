Глава МВД Великобритании подала в отставку из-за скандала с мигрантами

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку - на фоне заявлений о том, что она ввела в заблуждение парламент, поскольку знала о наличии в правительстве показателей по нормам депортации нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Би-би-си.

Как сообщили на Даунинг-стрит, премьер Британии Тереза Мэй приняла отставку Радд.

На экс-главу МВД оказывалось давление в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Уиндраш, проживших в Британии более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми, называвшийся "Эмпайр Уиндраш", прибыл в Лондон 22 июня 1948 года. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.

Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев, приехавших в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х годов, а также их родственников объявили нелегальными иммигрантами. Министра критиковали за то, что подконтрольное ей ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш, и что Радд было об этом известно.

В воскресение газета Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд Терезе Мэй от прошлого года, в котором министр внутренних дел ставит "амбициозную, но достижимую" цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов. В воскресение вечером Радд позвонила Мэй и сообщила о своем решении покинуть пост - в связи с усилением давления со стороны оппозиции, требовавшей ее отставки.

В прошении об отставке говорится, что министр берет на себя всю ответственность за то, что ей не было известно об информации о целевых показателях, предоставленной ее ведомству.