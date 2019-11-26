Глава Национальной службы здоровья подал в отставку

Глава Национальной службы здоровья Олег Петренко подал в отставку.

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности главы Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им", - написал Петренко в Фейсбук.

Он считает, что его отставка позволит новой команде Минздрава "сделать иначе, чем делал и ежедневно делаю это я".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала решение Петренко.

"Я уважаю решение Oleg Petrenko и очень благодарна за ту работу, которую он провел, запустив и построив НСЗУ Национальная служба здоровья Украины. Трансформация системы здравоохранения - это одна из важнейших реформ в стране, потому что впервые мы строим систему, в центре которой стоят потребности простых людей. Изменения необратимы и да, это непростой путь для всех. Ведь мы это делаем впервые", - написала Скалецкая в Facebook.

По ее словам, команда НСЗУ остается и будет дальше работать над трансформацией системы здравоохранения. "И это самое главное и самое ценное - специалисты, которые уже работают с учреждениями здравоохранения", - добавила министр.

Напомним, Петренко возглавляет НСЗУ с марта 2018 года, когда она была создана в рамках медицинской реформы, которую начала команда бывшей и.о. министра здравоохранения Украины Уляной Супрун.

Он окончил Винницкий национальный медуниверситет им. Пирогова, имеет степень магистра менеджмента организаций здравоохранения Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии и Маастрихтского университета (2006 год). В 2006 году Петренко также окончил Украинскую школу политических студий.

С 2007 года Петренко занимал руководящие должности в ряде частных клиник, в том числе с 2008-го по 2015 год – первый заместитель генерального директора клиники "Обериг", с 2015-го по февраль 2018 год - замгендиректора по стратегическому развитию клиники "Исида". В качестве эксперта в 2017 году принимал участие в заседаниях комитета Рады по вопросам здравоохранения.

В феврале 2018 года Петренко победил в конкурсе на должность главы НСЗУ, в котором принимали участие 13 кандидатов.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Эта служба - важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписавшегося к ним пациента.