Глава Нацсовета подал в отставку из-за усталости

04 мая 2019 г. 12:39
Источник: УНИАН
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Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.

Соответствующее заявление размещено в субботу на сайте Нацсовета.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - сообщает Артеменко.

Он назвал две причины такого решения - усталость и предложение другой работы. "

Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - написал глава Нацсовета.

Отметим, Артеменко работал на этой должности с 2014 года.

 

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