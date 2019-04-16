Глава поселка под Харьковом, который требовал $3000 за отвод земельного участка, получил условное наказание

Харьковский районный суд Харьковской области вынес приговор бывшему поселковому голове пгт Хорошево Харьковского района, которого обвиняют в получении взятки.

Его признали виновным в получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Соответствующий приговор опубликован в Едином госреестре судебных решений.

По данным следствия, в июле 2014 году до обвиняемого как к главе поселка Хорошево обратился предприниматель с просьбой о решении вопроса по отводу земельных участков для индивидуального жилищного строительства. При этом бизнесмен просил чиновника ускорить принятие решения, за что глава поселка потребовал у предпринимателя $ 3000.

В январе 2015 года глава поселка получил одну часть необходимой суммы - 10 тысяч гривен, а в июне того же года – остальную часть в сумме 50 тысяч гривен.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью.

Суд назначил чиновнику наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года, без конфискации имущества, применив к осужденному испытательный срок.

Приговор суда пока не вступил в силу. Сейчас идет время на апелляционное обжалование.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемому прежнюю меру пресечения - залог.