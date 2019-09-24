Председатель Высшего совета правосудия подал в отставку, избран новый глава

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВСП в Facebook.

В сообщении говорится, что Говоруха решил уволиться по состоянию здоровья.

"Глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха сегодня написал заявление о досрочном прекращении полномочий Председателя ВСП", - говорится в сообщении.

Прошение об отставке было удовлетворено и начато избрание нового главы ВСП.

"В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 Регламента Высшего совета правосудия полномочия главы Высшего совета правосудия прекращаются в случае подачи им заявления о прекращении полномочий", - сообщили в ВСП.

Напомним, председателем Высшего совета правосудия Владимир Говоруха стал 16 мая 2019 года.

Отметим, председатель ВСП избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года.

Главой ВСП избран Андрей Овсиенко - судья апелляционного суда Волынской области.

«Я очень ценю те отношения, которые сложились в нашем коллективе из точки зрения и профессионализма, и человечности, и доверия, которое мы выражаем друг другу, принимая те или иные решения. Я хочу сказать, что при любых обстоятельствах не подведу доверие коллектива, который с нами работает, и благодаря которому мы можем эффективно выполнять те непростые задачи, которые перед нами стоят», - сказал новоизбранный глава ВСП.

Андрей Овсиенко 15 марта 2017 избран членом Высшего совета правосудия XIV внеочередным съездом судей Украины и принял присягу члена ВРП, был включен в состав Третьей Дисциплинарной палаты ВРП, с 14 мая 2019 - секретарь Третьей Дисциплинарной палаты ВРУ.

Председатель ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия.

Решение об избрании председателя ВСП считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава совета.