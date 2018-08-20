Главе Новобаварского района Татьяне Цибульник продлевали меру пресечения.

Сегодня в стенах Червонозаводского суда рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения для председателя Новобоварського района Татьяны Цибульник, состоялся на удивление - спокойно. На этот раз обошлось без золотых лабутенов и своеобразных песен. Татьяну Цибульник подозревают во внесении недостоверных данных в декларацию. А именно - драгоценностей стоимостью более 600 тыс. гривен, которые по информации прокуратуры были изъяты во время обыска в рамках расследования другого дела. Поэтому в конце июня текущего года, прокуратура сообщила Цибульник о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Евгений Шпак, нач. отдела прокуратуры Харьковской обл.

Складала, гарнитура ювелирного виробу куди входять сережки пара №24, каблучка №30 та підвісок №35 загальною суммою 314 тисяч 382 грн, каблучка №59 на суму 128 тисяч 802 грн, сережки №67 на суму 170 тисяч 756 грн, загальна сума оцінених експертами ювелірних виробів складає 613 тисяч 942 грн .

Цибульник явилась в суд своевременно с двумя своими адвокатами. Защитники Цибульник отмечают, что наличие у главы Новобоварского района большого количества наград и грамот, положительной характеристики и крепких социальных связей - все эти обстоятельства должны учитываться, также говорят, без нее невозможна подготовка к ближайшим праздникам и отопительного сезона в учреждениях образования прежде всего .

Адвокат Татьяны Цибульник

Тетяна Анатолівна, як голова Новобаварського району несе персональну відповідальність за ті функції та завдання які покладаються на адміністрацію, тому слова прокурора, про те що без Тетяни Анатолівни можна провести свята державного значення та наприклад день міста вони просто не грунтуються на знанні тих посадових обов'язках, які покладаються на Тетяну Анатолівну.

Впрочем, этот раз Цибульник появилась без привычной группы поддержки, но те не замедлили и изложили свою помощь в письменном виде в материалы возражения защитников женщины, по ходатайству прокуратуры о продлении меры пресечения.

Адвокат Татьяны Цибульник

З цього приводу до слідчого судді звернулися поважні депутати Харківської міської ради та депутати Харківської областної ради, які долученні до матеріалів наших заперечень, які просять розглянути слідчого суддю можливість відмовити у продовженні або обрання запобіжного заходу який дозволяв Тетяні Анатолівні виконувати покладенні на неї повноваження.

Впрочем, активисты видят в таких действиях депутатов явное давление на суд.

Анатолий Ряснянский, участник проекта "Справедливый суд"

Потому-что по сути дела, что я вижу, я вижу как депутаты не выполняя свою депутатскую деятельность, а по сути дело сейчас выходя за её пределы начинают обращаться к суду просьбами,, ходатайствами склонить суд на ту или инную сторону решения вопроса - это серьёзнейшее нарушение, это давление на суд, не имеют права это депутаты делать. Они делают это в официальном статусе, поэтому я считаю, что это как минимум правонарушение, может быть даже и криминальное - возможно.

Суд согласился с прокуратурой и решил продолжить домашний арест Цибульник. С некоторыми обязанностями не выезжать за пределы города Харькова без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с инспекторами Киевского научно-исследовательского Института судебных экспертиз и продлить хранение в прокуратуре паспортов

Виктор Ежов, судья

Керуючись ч.2 ст. 376 Кримінально-процесуального Кодексу України - ухвалив, клопотання про подовження запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту - задовольнити. Подовжити підозрюванній Цибульник Тетяні Анатолівні запобіжний захід у вигляді домашнього арешту по 19 жовтня 2018 року включно.

Но, как все же Татьяна Цибульник будет участвовать в подготовке к городским праздникам и подготовке к отопительному сезону, защитники Цибульник новости АТН отвечать не стали.