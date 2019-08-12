«Главное - не бояться»: впервые в Институте танковых войск девушки прошли курс молодого бойца

Дым, огонь, стрельба и обкатка танком. Это - обязательные элементы курса молодого бойца для курсантов Военного института танковых войск, которые летом поступили в ВУЗ. Впервые за многолетнюю историю института среди новобранцев - женщины.

Так выглядит обкатка танком. Курсантка Алина Шлык попадает по нему учебной гранатой.

Головне - не боятись

Ангелина - одна из пяти девушек, которые в этом году впервые вступили в танковый институт. Автомат, каска, бронежилет и другое снаряжение. Все это вместе весит более двадцати килограммов. Девушку трудности не пугают. Она - из семьи военных.

Ангелина Шлык, курсантка

З кожним днем нас готують до більш величного і знаменного, і ми розуміємо, що ми повинні захищати свою країну, і мені подобається, що я захищаю свою країну

Курсанты получают учебные гранаты и патроны.

К прохождению полосы препятствий готовится и семнадцатилетний Олег Васильев. Парень вырос в Купянске. Рассказывает, когда решил стать военнослужащим.

Олег Васильев, курсант

Ще як з 2014 року почалась АТО в Україні, мені самому захотілось стати на захист України, тому що ніхто крім нас не зможе цього зробити. Крім нас - молодого покоління. Треба йти в бій, ми всі готові, я - також

Курсанты преодолевают психологическую полосу препятствий. К этому готовились три недели. Название не случайное. Несмотря на усталость или боль, ребята и девушки должны бежать, ползти, преодолевать препятствия, лезть по лестнице и стрелять. Вместе с тем не растеряться и действовать четко.

36, 37 розмір, у всіх майже. Розмір одягу у нас 42, 44

Сменила белый халат на военную форму и не жалеет. Чтобы учиться в военном ВУЗе, Мария бросила учебу в медицинской академии.

Сподобалось, навіть,більше, ніж я очікувала

Мария Сергеева - с Черкащины. Вдохновил, рассказывает девушка, пример отца - профессионального военного и ветерана АТО.

Мария Сергеева, курсантка

Він також перебував у зоні бойових дій, двічі. Тому що він зв'язківець, і після цього мені також захотілось принести від себе якусь користь в нашу державу

Этот курс молодого бойца - для курсантов без армейского опыта.

Тарас Хлимонцов, ст. преподаватель кафедры общей практики

Психологічна стійкість, вона завжди повинна була. А в нинішніх умовах - і тим більше. Тому що знаємо, що вплив іде не тільки… Да, це один із елементів - дим, звуки бою, танки. Але є ще елементи і такий вплив на близьких, як sms “Воїн, здавайся»

Психологическую стойкость и выносливость показали все курсанты, говорят преподаватели ВУЗа.

На верность украинскому народу ребята и девушки присягнут накануне Дня Независимости.