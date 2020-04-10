Главный санврач Харьковской области рассказала о заболевших коронавирусом харьковчанах

Как сообщалось, в Харьковской области по состоянию на 10 апреля заболевание коронавирусом подтверждено у 6 человек.

Как сообщила в эфире программы «Отражение» главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота, все заболевшие – харьковчане.

Это четверо мужчин и две женщины.

Что касается возраста заболевших, то двое из них - младше 30, одному 63 года, остальным – двоим из троих – 51 год и еще одному 56 лет.

В Украине по состоянию на 9:00 10 апреля подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ), из них 69 - летальные, 61 пациент выздоровел.