Главный санврач показал, как правильно пользоваться спреем-антисептиком

24 марта 2020 г. 20:30
Источник: Левый берег
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко показал, как правильно использовать спрей-антисептик.

На брифинге во вторник он рассказал, что многие распыляют его на руки, но так делать не нужно.

"Это неправильно и неэффективно, это растрата ценного ресурса", - сказал Ляшко.

"Мы должны 2,5-3 мл сделать в ладонь, и после этого обрабатываем, вытираем руки. Жидкость позволит 20-30 секунд иметь влажные руки, которые приведут к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы, которые есть у нас на ладонях", - сказал Ляшко.

 

Видео: 

Как правильно обрабатывать руки антисептиком - совет от Виктора Ляшко

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