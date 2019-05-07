Главой Антикоррупционного суда Украины стала харьковчанка

Собрание судей Антикоррупционного суда Украины во вторник избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

Путем тайного голосования она получила 23 голоса судей. Второго кандидата – судью Ольгу Саландяк – поддержали 10 судей. Это утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.

В то же время 5 судей из 38 не поддержали ни одного кандидата.

Согласно уставу ВАКС, Елена Танасевич будет работать на должности председателя суда в течение трех лет.

До назначения судьей ВАС Елена Танасевич с 2012 года была судьей Печенежского райсуда Харьковской области.

Танасевич окончила Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" в Харькове.

Соответственно организацией "ЧЕСТНО. Фильтруй суд!" информации, которая бы прямо или косвенно свидетельствовала о нарушении кандидатом критериев добропорядочности, не зафиксировано.