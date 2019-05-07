Главой Антикоррупционного суда Украины стала харьковчанка

07 мая 2019 г. 16:05
Источник: Зеркало недели
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Собрание судей Антикоррупционного суда Украины во вторник избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

Путем тайного голосования она получила 23 голоса судей. Второго кандидата – судью Ольгу Саландяк – поддержали 10 судей. Это утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.

В то же время 5 судей из 38 не поддержали ни одного кандидата.

Согласно уставу ВАКС, Елена Танасевич будет работать на должности председателя суда в течение трех лет.

До назначения судьей ВАС Елена Танасевич с 2012 года была судьей Печенежского райсуда Харьковской области.

Танасевич окончила Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" в Харькове.

Соответственно организацией "ЧЕСТНО. Фильтруй суд!" информации, которая бы прямо или косвенно свидетельствовала о нарушении кандидатом критериев добропорядочности, не зафиксировано.

 

 

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