Главу Boeing, проработавшего в компании почти 35 лет, уволили без выходного пособия

Аэкосмическая корпорация Boeing уволила своего главу Денниса Мюленберга с занимаемой должности без выходного пособия. Об этом накануне сообщило BBC.

Отмечается, что Мюленбургу при увольнении не выплатили 14,6 млн долларов. Несмотря на это, он получит 62,5 млн долларов, которые полагались ему по контракту.

"Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", – сообщили в Boeing.

Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун получит от компании 7 млн долларов, если добъется возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max, которые не летают с марта прошлого года из-за двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Кэлхун должен приступить к своим обязанностям 13 января. Ранее он занимал пост главы совета директоров Boeing.

Напомним, 23 декабря стало известно об увольнении Мюленбурга. Он пришел в компанию в 1985 году, в 2015 году был назначен главой Boeing, а до этого руководил департаментом космоса, обороны и безопасности.