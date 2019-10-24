 

Главу поссовета на Харьковщине уличили в коррупции

24 октября 2019 г. 13:33

Главе поссовета одного из районов Харьковской области сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды  - по ч.3 ст.368 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что сельский чиновник требовал взятку от гражданина за предоставление ему в собственность земельного участка на территории поселкового совета. 

Во время следствия правоохранители задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере 800 долларов США за согласование и принятие на сессии поселкового совета Харьковского района Харьковской области соответствующего решения об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность лица для строительства и обслуживания хозяйственных зданий и сооружений общей площадью 0,700 га .

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения его от должности. 

По санкции ч.3 ст.368 УК Украины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

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