Главу “Укрэксимбанка” задержала СБУ

Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержала Служба безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Она отметила, что главу "Укрэксимбанка" Гриценко никто не похищал, как сообщали ранее некоторые СМИ, а он был задержан сотрудниками СБУ по поручению ГПУ.

Ранее СМИ сообщили, что на улице неизвестные забрали Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, задержанный глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Виктора Януковича.

"Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что задержанному топ-менеджеру "Укрэксимбанка" "обеспечено право на защиту и общение с адвокатами".

Задержанного главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко поместили в изолятор временного содержания.

Александр Гриценко был назначен на должность председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года - бессрочно.

