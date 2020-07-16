Главврача харьковской больницы подозревают в халатности с ущербом почти на 3 миллиона гривен

Главного врача одной из харьковских больниц подозревают в служебной халатности, которая причинила последствия в виде убытков почти на 3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 2 апреля предприниматель предоставил главному бухгалтеру коммунального учреждения здравоохранения заведомо поддельную расходную накладную, согласно которой он якобы передал больнице 8000 альбомов для фотографий. Указанный товар на момент подписания документации отсутствовал.

Материально-ответственное лицо больницы, не проверив наличие альбомов, подписала указанную накладную.

В этот же день руководитель больницы подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи.

При этом главный врач не проверил наличие указанного в договоре имущества.

Также мужчина подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата за альбомы на общую сумму 2864000 гривен.

15 июля правоохранители сообщили должностному лицу о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.