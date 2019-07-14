Глобальное потепление. В Арктике аномально много пожаров

С начала июня европейская Служба мониторинга атмосферы проекта "Коперник" зарегистрировала около ста интенсивных и длительных лесных пожаров в области Арктического круга.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООН.

Лесные пожары не редкость в северном полушарии в период между маем и октябрем. Однако их интенсивность и продолжительность в 2019 году вызывают у экспертов обеспокоенность. В этом году на Аляске и в Сибири пожар местами охватывает площадь, которая в 100 тысяч раз превышает размеры футбольного поля. Только на Аляске в этом году зафиксировано 400 лесных пожаров, ежедневно там появляется новый участок возгорания.

Температура воздуха в некоторых районах Сибири на десять градусов превышает средние показатели за период с 1981 по 2010 годы. Температура на Аляске побила все рекорды, превысив 4 июля 32 градуса по Цельсию. Жара способствует появлению новых очагов.

Особенно беззащитна перед изменением климата природа Арктики. Частицы пепла попадают в снежный или ледовый покров, что приводит к поглощению солнечного света. Это, в свою очередь, способствует росту темпов потепления. Пожары в Арктике также приводят к таянию вечной мерзлоты и выделению парникового газа метана.