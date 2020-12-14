Глобальный сбой в Google: не работает YouTube, Google Drive, Gmail

Пользователи по всему миру сообщают о недоступности сервисов Google. В частности, не работает Gmail (почта от Google), YouTube, облако Google Drive, сервис Google Docs. Также невозможно войти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы выдают ошибку 500.

Как следует из данных downdetector.com, проблемы с доступом к продуктам Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в Украине, в Южной Америке, на восточном побережье США.

Причина сбоев в работе сервисов Google пока неизвестна. Компания пока не предоставила никакой информации. Когда полноценная работа будет восстановлена тоже неизвестно.

Стоит отметить, что сервисы YouTube, Gmail и другие работают через анонимную вкладку до момента ввода информации учетной записи пользователя, пишет techno.24tv.ua.

Представители Google обещают оперативно решить проблему.

Наблюдаются затруднения в работе следующих сервисов: