Глобальный сбой в Telegram: пользователи не могут зайти в свои аккаунты

16 декабря 2020 г. 16:01
Источник: РБК-Украина
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В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, сбой произошел в Украине, Испании, Италии, Беларуси, Германии, Великобритании и России. Пользователи жалуются на невозможность подключиться в украинских городах Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Одессе, Полтаве, Кировограде. Также есть проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.

На своей странице в Twitter компания сообщила, что работает над проблемой.

"Некоторые из наших пользователей, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их в онлайн. Пожалуйста, подождите, и извините за неудобства", - написали они.

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