Год в ожидании обещанной чиновниками помощи. Жители дома на Плетневском добиваются ремонта после пожара

Охваченный огнем дом, затем эвакуация и после - вера в обещания чиновников помочь. Жители дома по переулку Плетневскому, 12 с ужасом вспоминают масштабный пожар, который произошел в феврале 18-го и не сдерживают эмоций, рассказывая о нечеловеческих условиях, в которых приходится жить им сейчас. Год назад в мэрии отчитывались - после пожара коммуникации восстановят, ремонт в помещениях проведут, с финансированием вопрос решат составляя проектно-сметную документацию. Однако обещания выполнили лишь частично, жалуются люди: обеспечили отоплением и водой, немного подлатали крышу, вывезли мусор. Но, подчеркивают жители, по сравнению с общими убытками семей, пострадавших от пожара - этого для комфортной жизни недостаточно.

Александр Денисов, житель дома по пер. Плетневскому:

Они четыре листа шифера кинули там, в самом конце, где кухня полностью вся разобранная. и хоть бы хны. Её полностью перекрывать, там такие щели, что течет. Снег особенно, дождь, снег когда тает, просто не капает, а течет. Куда нам старикам, куда деваться, не знаю, как дальше выживать, тут зимой в этой комнате 5-7 градусов тепла. Одетые. В бурке жена.

Провести ремонтные работы за свой счет, отмечают люди, не могут - ежемесячного дохода хватает только на первоочередные нужды. Переехать - никуда. Еще летом в мэрии предлагали пострадавшим от пожара временно пожить в модульном городке, но они отказались. Ждут, когда чиновники выполнят все обещания по восстановительным работам. Уже полгода обивають пороги кабинетов в горсовете, но безрезультатно.

Анна Ярославовна, жительница дома по пер. Плетневскому:

Вот приехала семья, так пострадала, и говорят: Выделите какие-то финансы. Ждем финансов. Выделили. 600 рублей. Смешно? Вот и все. Как дальше быть не знаю. Кухни нет, ничего нет. Вот так мы и живем. Все валится.

По словам жильцов дома, в течение нескольких месяцев ни один чиновник к ним не приходил. В пресс-службе мэрии, в свою очередь, отвечают - о проблемном доме знают и на данный момент специалисты согласовывают проект проведения работ.