Годовщина ДТП на Сумской: на месте аварии прошла панихида, харьковчане несут цветы и зажигают свечи в память о погибших

18 октября 2018 г. 14:31
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В Харькове прошла панхида по погибшим в страшной ДТП на улице Сумской. На месте год спустя собрались родственники жертв и пострадавшие. Также несут цветы и зажигают свечи в память о кровавой аварии другие горожане.

"Я считаю, что нам важно быть вместе, держаться друг друга, к сожалению, кто-то погиб, кто-то остался жив. Но, на нас двойная ответственность, прожить эту жизнь, сегодня мой второй день рождения, поэтому я здесь," - сказала одна из пострадавших в ДТП Оксана Нестеренко.

Напомним, резонансная авария произошла 18 октября 2017 года. "Лексус", столкнувшись с автомобилем "Фольксваген Туарег", вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. 6 человек погибло, еще столько же - пострадали.

Обвинение в совершении ДТП выдвинули Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Суд по делу еще продолжается, следующее заседание назначено на 24 октября.

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