Годовщина ХПИ: 134 года назад был открыт Харьковский вуз

15 сентября 134 года назад открылся один из ведущих технических вузов Украины.

В этот день в 1885 году состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института - так он тогда назывался.

Его директором был назначен известный ученый Виктор Кирпичев.

Первоначально в институт было принято 125 человек: 85 - на механическое и 40 - на химическое отделение. На тот момент обучение в вузе было платным: плата составляла 50 рублей в год.

Сейчас Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - один из крупнейших вузов страны. В нем обучается около 12-ти тысяч студентов.

Отметим, что в этом году НТУ «Харьковский политехнический институт» впервые вошел в ежегодный мировой рейтинг исследовательских университетов World University Rankings 2020 от британского агентства Times Higher Education. Харьковский Политех стал одним из двух технических вузов Украины, попавших в этот престижный мировой рейтинг, заняв позицию 1001+.