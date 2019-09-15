 

Годовщина ХПИ: 134 года назад был открыт Харьковский вуз

15 сентября 2019 г. 11:33
1 просмотр

15 сентября 134 года назад открылся один из ведущих технических вузов Украины.

В этот день в 1885 году состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института - так он тогда назывался.

Его директором был назначен известный ученый Виктор Кирпичев.

Первоначально в институт было принято 125 человек: 85 - на механическое и 40 - на химическое отделение. На тот момент обучение в вузе было платным: плата составляла 50 рублей в год.

Сейчас Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - один из крупнейших вузов страны. В нем обучается около 12-ти тысяч студентов.

Отметим, что в этом году НТУ «Харьковский политехнический институт» впервые вошел в ежегодный мировой рейтинг исследовательских университетов World University Rankings 2020 от британского агентства Times Higher Education. Харьковский Политех стал одним из двух технических вузов Украины, попавших в этот престижный мировой рейтинг, заняв позицию 1001+. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.