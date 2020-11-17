Годовщина коронавируса. Как сегодня в Харькове соблюдают правила карантина в общественном транспорте

Из-за тревожных темпов роста количества больных, в стране будут разворачивать мобильные госпитали, об этом сегодня сообщили в Минздраве. В правительстве отмечают, если сейчас не ограничить количество социальных контактов уже совсем скоро места в больницах могут закончиться. Поэтому карантин выходного дня будет действовать в стране по меньшей мере три недели.

В Харькове сегодня обошлось без очередного рекорда по количеству новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки в регионе ковид обнаружили в 400 пациентов. Традиционно, наибольшее скопление людей горожане наблюдают в метрополитене. Мария рассказывает, в подземку старается не спускаться, ведь в вагонах битком набито. А в трамваях и маршрутках, говорит, сейчас стало несколько безопаснее.

Мария, жительница Харькова

В троллейбусе и в трамвае, и кондукторы предупреждают, и водители объявляют. И везде объявляется, поэтому говорят. В метро я редко езжу, там очень много, хотя говорят, придерживайтесь норм

Если в начале пандемии, в троллейбусе только половина людей надевала маску, то сейчас количество сознательных сторонников карантина гораздо больше, рассказывает кондуктор Константин. Добавляет, в этом есть и заслуга полиции, которая проводит разъяснительную работу с водителями общественного транспорта и пассажирами.

Константин, кондуктор

Меньше стало, меньше стало людей. Я не знаю, может из-за коронавируса или похолодания людей стало меньше. Стараемся не доводить до конфликтов. Есть конечно те, кто не понимает огрызается, может, плохое настроение у человека, в основном - понимают люди. Эмоционально, да, психологически сложно работать, потому что люди разные

Стало сложнее работать не только в эмоциональном, но и в финансовом плане, говорят водители автобусов. Пассажиров в последние дни стало меньше, а в придачу из-за того, что необходимо перевозить ограниченное количество людей в салоне, на треть уменьшилась зарплата. За карантинными нормами мужчина следит, потому что приходилось слушать разъяснительной беседы от полицейских.

Сергей, водитель автобуса

Подходили раз в Одесской. Сказали, почему передние без маски. Я им говорю: я говорю, а то что не надевают - это уже их проблемы. Одевают, когда говоришь, ну они сейчас в основном перед тем как зайти одевают. Вы же видите пустеет все. Тем более похолодало. Вообще люди пропали

Начальница харьковских патрульных Алена Стрижак рассказывает, за соблюдением правил карантина в общественном транспорте копы следят каждый день. И если весной, говорит, случалось такое, что водители закрывали двери и ехали от патрульных, сейчас ситуация более менее спокойная. Ведь перевозчики осознали, что есть карантинные требования, а на полицию возложен контроль за их выполнением.

Алена Стрижак, нач. Управления патрульной полиции в Харьк. обл.

Станом на зараз ми намагаємося не накалити обстановку в суспільстві, а наша задача це зберегти якраз життя. І ці заходи багато для кого є неприємними, але суть в чому, ми є виконавці цієї постанови, так само як і громадяни. Тобто, наша задача проконтролювати, щоб це все виконувалося

По информации Нацполиции, всего с начала пандемии на водителей общественного транспорта и перевозчиков полицейские составили 574 административных протокола за нарушение правил карантина.