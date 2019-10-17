Годовщина кровавого ДТП на Сумской: СМИ рассказали, как Зайцева отбывает наказание в колонии

Два года назад, 18 октября 2017 года, в центре Харькова столкнулись машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова. 20-летняя студентка на Lexus пыталась проскочить перекресток, а бизнесмен на Volkswagen Touareg поспешил тронуться с места.

После столкновения автомобиль Зайцевой вылетел на тротуар. В результате ДТП на улице Сумской погибло шесть человек.

Сразу же заговорили, что «мажорка» якобы не будет сидеть». Но она попала в СИЗО, а 27 февраля текущего года суд вынес приговор и Зайцевой, и Дронову: 10 лет за решеткой.

Осенью Геннадия Дронова этапировали для отбывания наказания в Крюковскую исправительную колонию №23 в Полтавской области. Зайцеву же отправили в Днепропетровскую область - в Покровский исправительный центр №79.

Корреспонденту издания, побывавшему в исправцентре, рассказали, что Зайцева находится в «секторе для дтпшников». Таким осужденным смартфоны выдают в дежурной части, а гулять можно в небольшом дворике, огражденном стеной с колючей проволокой.

Сейчас с Аленой Зайцевой сидят еще три женщины, совершившие ДТП. У двоих из них похожие истории: обе сели за руль нетрезвыми и сбили пешеходов. Еще одна – бывшая сотрудница патрульной полиции со статусом участника боевых действий. Она случайно сбила человека в гараже.

Сама Зайцева от разговора с УНИАН отказалась.

Помещение, где живет Зайцева, похоже на общежитие с интерьером: кровать и одна на двоих тумба. Рассчитана спальня на семь человек, но живут там четверо. На стенах, покрашенных в бледный бежевый цвет, нет ни икон, ни картин, ни фото. Порядок, без преувеличения, идеальный.

Ровные ряды стареньких кроватей с металлическими каркасами застелены покрывалами так, что ни складки, подушки расположены на одной линии. На тумбочках нет никаких личных вещей, лишь комнатные цветы, часы.

На тумбе стоит среднего размера телевизор с плоским экраном. Напротив - два обеденных стола. Отбой - в 22:00.

Как отмечается, осужденные могут отказаться от питания в общей столовой. Полноценный обед не приготовить, но можно запарить овсянку, разогреть сосиски в микроволновке и т.п.

Из 83 осужденных так питаются 12, включая Зайцеву. Продукты присылают родственники. Если есть деньги, можно вызвать курьера. Есть и те, кто ездит в супермаркет, но в сопровождении инспекторов.

«У нас вышивают вышиванки. Предложили поработать в мастерской Зайцевой, она согласилась. У нас ручная вышивка, не машинная. Дали ей вышить галстук – получилось, кто-то ее учил держать в руках иглу с нитками, - рассказала начальник исправительного центра Инна Мицюк, которая работает в учреждении уже 22 года. – У нас обязательного труда нет, она могла бы не работать. Но потом приходит время, когда должна наступить льгота. Чтобы получить условно-досрочное освобождение, лучше работать, участвовать в жизни колонии и не нарушать».

По ее словам, Зайцева может рассчитывать на минимальную зарплату, но при условии выполнения определенного объема работ (оплата сдельная). При этом из суммы вычитаются деньги на питание, «коммунальные» и т.д. Кроме этого, из зарплаты виновников ДТП выплачивают компенсацию семьям потерпевших.

О том, какую сумму будут взымать с Зайцевой, пока не известно. Соответствующее постановление из Исполнительной службы еще не дошло.

По словам начальницы исправительного центра, Зайцева будет работать сорок часов в неделю. И если будут заказы от покупателей, если они будут сделаны, то зарплата может составлять примерно 2000 гривен.

По закону осужденные, отбыв треть или половину срока (в зависимости от статьи), могут рассчитывать на смягчение наказания. При соблюдении правил, Зайцева, которая уже отбыла два года из десяти, сможет сменить «сектор» на «общий режим».

Тем временем, адвокаты потерпевших говорят, что точка деле «Зайцевой-Дронова» еще не поставлена. «Совокупная сумма, которую должны выплатить потерпевшим, – 8 млн гривен. И мы прекрасно понимаем, что вопрос возмещения перспектив не имеет. У Зайцевой нет имущества, которое мы могли бы арестовать, мы не можем взыскать деньги с ее родителей – она совершеннолетняя. Мы обратились в страховые компании водителей, но одна потребовала дополнительные документы, вторая не идет на контакт», - рассказала УНИАН адвокат Лариса Матвеева.

По ее словам, на 22 октября назначено заседание, поскольку адвокат Дронова добивается снятия ареста с его автомобиля. Вместе с тем, для потерпевших этот автомобиль - возможность получить хотя бы какую-то сумму. Ведь пострадавшие продолжат тратить большие деньги на лечение, несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже два года.