Годовщина крушения самолета МАУ под Тегераном: пять стран обратились к Ирану с заявлением

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция сделали заявление в годовщину сбития рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ под Тегераном. Заявление опубликовал МИД Украины в пятницу, 8 января.

"Год назад, рано утром 8 января 2020, самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана. Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких", – говорится в заявлении.

Страны обратились к Ирану с призывом немедленного предоставления всеобъемлющей информации о трагедии.

"Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", – сказано в заявлении.

Напомним, на борту сбитого самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли.

Украина получила отчет Ирана по сбитому рейсу только в последний день 2020 года. У Киева есть два месяца для внесения замечаний и предложений к нему.