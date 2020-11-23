Годовщина Революции Достоинства: как памятную дату отмечали в Харькове

Автопробег ко Дню Достоинства и Свободы состоялся в Харькове 21 ноября утром. Около 40 автомобилей проехали по улицам города. Стартовали с площади Героев Небесной Сотни, потом маршрут пролегал через Московский проспект и проспект Гагарина, а завершался на площади Свободы. Обязательным условием было наличие национального флага на авто. Участники говорят - это мероприятие не только в честь седьмой годовщины Революции Достоинства. А еще и напоминание власти о необратимости европейского курса Украины.

Олег Абрамичев, волонтер - участник автопробега:

Повернення до Росії - так, думаю, ризики є, але думаю, що суспільство цього не дозволить, суспільство обуриться. Якщо та той час ми просто не хотіли до Росії, бо вважали, шо то не наша історія, то зараз це країна-агресор.

Из-за пандемии часть мероприятий перевели в онлайн-формат. Однако вечером около 300 человек пришли к памятнику Шевченко. В руках держали государственные флаги, выкрикивали патриотические лозунги и пели гимн Украины. Среди участников акции - родственники погибших Героев Небесной Сотни и активисты Евромайдан, которые участвовали в Революции.

Олег Дебелый, участник акции:

Хоч всі в масках, але бачу багато людей, з ким пройшли майдан харківський і з якими пройшли майдан київський. Сьогодні День Гідності і Свободи - і свято, і не свято. Свято, тому що повинні памятати про цей день, коли нація прокинулася. А не свято, тому що в цей день почалися революційні події, які вплинули на подальші декілька років, і на жаль, ця революція була з кров'ю.

Николай Котляр, отец Героя Небесной Сотни Евгения Котляра:

Для мене тепер це головні дати мого життя. Це рубіж, через який довелось пройти, і який поставив відмітку на всьому моєму житті. Було до того і після того. Все життя ділиться на два періоди.

Площадка у Кобзаря в саду Шевченко - традиционное место собрания харьковского Евромайдана. Чтобы собраться безопасно в условиях пандемии, говорят организаторы, рекомендовали всем участникам быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.