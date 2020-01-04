Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой

Голливудская актриса Камерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Звезда опубликовала соответствующее обращение от имени своей семьи.

Отметим, что в 2015 году Диас вступила в брак с музыкантом Бенджи Мэдденом.

"С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", - говорится в сообщении.

Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочери и делиться любыми подробностями, "кроме той, что она действительно очень милая".

Ранее СМИ сообщали, что Камерон Диаз намерена уйти из кино. Об этом голливудская актриса якобы сообщила своей подруге, актрисе Сельме Блэр. По ее словам, Камерон Диаз намерена посвятить себя семье.