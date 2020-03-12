Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс, сыгравший главную роль в известном фильме "Форрест Гамп", заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом сам актер сообщил на своей странице в Фейсбук.

Том Хэнкс написал, что вместе с женой прошел в Австралии обследования и узнал, что их семья больна коронавирусом.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (Жена актера - ред) был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Чтобы правильно играть, как сейчас нужно в мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и они оказались положительными. Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности окружающих", - написал он.

Напомним, в декабре 2018 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.