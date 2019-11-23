Голодомор 1932-33: в Украине отмечают День памяти жертв

Сегодня, 23 ноября, в Украине традиционно отмечают День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР, совершенный руководством Советского Союза с целью усмирения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления режима и попыток построения самостоятельной, независимой от Москвы Украинского Государства.

В 2006 году Законом Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» Голодомор признан геноцидом украинского народа. В 2010 году постановлением Апелляционного суда города Киева доказано геноцидный характер Голодомора, намерение Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Чубаря, Хатаевича, Косиора уничтожить часть украинской нации.

В 1932 – 1933 годах было убито свыше 7 миллионов человек на территории УССР и 3 миллиона украинцев за ее пределами, в регионах, которые исторически были заселены украинцами: Кубань, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и в Казахстане. Сталин, который считал крестьянство основой национального движения, ударил по украинскому крестьянству, как по носителю украинской традиции, культуры и языка.

В 1932 г. для Украины был установлен нереальный к исполнению план хлебозаготовок в 356 млн. пудов хлеба. Для утверждения этого плана в Харьков прибыли ближайшие соратники Сталина – Каганович и Молотов, которые были хорошо проинформированы о разгаре голода уже в первой половине 1932 года в Украине. Геноцид был организован и совершен путем узаконивания насильственных действий и массового убийства украинцев представителями органов власти. Около 400 архивных документов подтверждают это.

В начале 1930-х годов политика коллективизации в Украине потерпела крах. Крестьяне массово покидали колхозы и забирали свое имущество: скот, инвентарь, заработанное зерно.

Для сохранения колхозов и имущества в руках государства режим 7 августа 1932 года принял репрессивное постановление, которое в народе получило название «закон о пяти колосках». Постановлением ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» все колхозное имущество приравнивалось к государственному и за его хищение было установлено жестокое наказание. Этим законом государство наказывало голодных крестьян за сбор в поле остатков урожая заключением на 10 лет с конфискацией имущества или расстрелом. Фактически закон забрал у народа право владеть едой.

Данным постановлением были организованы специальные группы людей, которые проводили обыски населения с целью насильственного изъятия зерна. Такие обыски сопровождались террором, физическими и моральными издевательствами над людьми. Следующим геноцидным решением стало установление натуральных штрафов – право государства забирать у крестьян не только зерно, но и все продукты питания и имущество, которое можно было продать или обменять на еду, чего не было ни в одной другой республике СССР. С целью усиления голода в Украине политбюро ЦК КП(б)У под давлением Молотова 18 ноября 1932 года приняло постановление, которым был введен специфический репрессивный режим – «черные доски». Занесение на «Черные доски» означало физическую продовольственную блокаду колхозов, сел, районов: тотальное изъятие пищи, запрет торговли и подвоза товаров, запрет выезда крестьян и окружение населенного пункта военными отрядами, ГПУ, милицией. В 1932 – 1933 годах режим «черных досок» действовал в 180 районах УССР (25% районов). Такой репрессивный режим был применен только в Украине и на Кубани, в местах компактного проживания украинцев.

Весной 1933 года смертность в Украине приобрела катастрофические масштабы. Пик Голодомора приходится на июнь месяц. Тогда ежесуточно мученической смертью умирало 28 тысяч человек, каждый час – 1168 человек, каждую минуту – 20 человек. В это время Москва предоставила Украине семенную (для посевной кампании) и продовольственную ссуды.

Если продовольствие и поступало в села, то оно предоставлялось преимущественно в форме общественного питания и только тем колхозникам, которые еще были способны работать и жить в полевых станах. Все это осуществлялось при наличии больших запасов зерна в централизованных государственных резервных фондах и масштабного продовольственного экспорта. Эти действия подтверждают намерение советского руководства уничтожить часть украинской нации в вероятно определенных режимом временных рамках.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в Украинской Социалистической Советской Республике и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане.

Определенные исторические обстоятельства затрудняют подсчеты, а еще больше – установление имен убитых. Советская власть сделала все возможное, чтобы скрыть последствия своего преступления. На местах было запрещено фиксировать реальное количество смертей.

Сегодня обнаружены тайные списки некоторых сельсоветов с перечнем умерших в 1932-1933 годах. Эти списки в два раза превышают официальные данные. Вполне понятно, что такие случаи были не единичными. Существовал запрет записывать причину смерти «голод», поэтому в актах о смерти указано «от тифа», «истощения», «от старости».

В 1934 году все книги ЗАГС о регистрации смертей были переданы до специального отдела ГПУ. Украинцы вымирали семьями, селами, и не всегда проводился учет. Уровень незарегистрированной смертности неизвестен, но вполне очевидно, что умерли миллионы.

«Голод-33» (1991) – экранизация «Желтого князя» Василия Барки Первый художественный фильм про искусственный голод 1932-1933 годов, снятый по мотивам повести Василия Барки «Желтый князь». Лента украиноязычная.

Первый фильм о Голодоморе уже независимой Украины. Именно в этой ленте изложены факты, которые ранее не были услышаны обществом, отмечают эксперты. Фильм создан на основе кино - и фотодокументов. За некоторые из кадров авторы заплатили своей жизнью, ведь за съемки голодающих украинцев в 1933 году расстреливали.