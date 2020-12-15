Гололед в Харькове: в горсовете рассказали, как коммунальщики справляются с последствиями непогоды

15 декабря 2020 г. 14:55
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В Харьковском горсовете рассказали, как коммунальщики борются с гололедом, который образовался на улицах и дорогах города из-за выпавшего дождя и мороза.

Как передает пресс-служба горсовета со ссылкой на Департамент жилищного хозяйства, из-за гололеда в понедельник, 14 декабря, во дворах и на придомовых территориях в Харькове было высыпано 1247 куб. м песка и 98,7 тонны соли.

Сегодня, 15 декабря, для посыпки придомовых территорий задействовано семь единиц техники. Дворы приводят в порядок 1788 дворовых рабочих. Также 32 дворника работают на территории частного сектора.

Кроме того, как сообщили в КП «Дорремстрой», вчера на дороги города было высыпано 636 куб. м песчано-солевой смеси и 453 тонны соли, сегодня днем работает 43 единицы техники.

 

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