Гололед заставил медиков скорой добираться к пациентам пешком

Сложные погодные условия на выходных заставили медиков скорой помощи идти на вызовы пешком. Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.

"Подъезд к отдельным домам, а иногда - и к населенным пунктам, оказался проблематичным. На обслуживание вызовов медики в таких случаях отправлялись пешком. Таких вызовов было зафиксировано девять", - говорится в сообщении.

Всего 12-13 декабря в Харьковской области экстренная медицинская помощь из-за травматизма в результате гололеда была предоставлена 129 пострадавшим, 112 из которых были госпитализированы.