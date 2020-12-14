Гололед заставил медиков скорой добираться к пациентам пешком

14 декабря 2020 г. 14:31
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Сложные погодные условия на выходных заставили медиков скорой помощи идти на вызовы пешком. Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.

"Подъезд к отдельным домам, а иногда - и к населенным пунктам, оказался проблематичным. На обслуживание вызовов медики в таких случаях отправлялись пешком. Таких вызовов было зафиксировано девять", - говорится в сообщении.

Всего 12-13 декабря в Харьковской области экстренная медицинская помощь из-за травматизма в результате гололеда была предоставлена 129 пострадавшим, 112 из которых были госпитализированы. 

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