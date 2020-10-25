Голосование вне кабинки и проблемы с информационными плакатами: какие еще нарушения выявили в ходе выборов на Харьковщине

Наблюдатели гражданской сети «ОПОРА» на Харьковщине сообщают о новых нарушениях в день голосования, в частности, было зафиксировано заполнение бюллетеней вне кабинки, а также были выявлены проблемы с размещением информационных плакатов.

Так, избиратель проголосовал вне кабины для голосования на избирательном участке №631094 в Харькове на проспекте Победы.

Подобные нарушения были зафиксированы и на других участках в Харькове - №631252 на ул. Чкалова, 17 и №631537 на ул. Генерала Момота.

Наблюдатели «ОПОРЫ» фиксировали голосования за пределами кабинки для волеизъявления и в районах по области.

В частности, это нарушение было зафиксировано на участке № 630793 в Безлюдовке Харьковского района.

В Балаклее на избирательном участке №630003 двое пожилых избирателей также заполняли бюллетени вне кабинки.

Кроме того, в Купянске на участке №630970 перепутали информационные плакаты. На участке, где должны быть размещены плакаты округа № 1 по выборам в Купянский городской совет, разместили плакаты кандидатов из округа №3.

Ранее сообщалось, что на участке №630730 в селе Раздолье избиратели заходили в кабинку для голосования по двое.

Также сообщалось, что утром в Харькове представители «ОПОРЫ» не смогли попасть на утреннее заседание на избирательном участке №631409, расположенном в помещении КПНЗ «Харьковский городской комплексный центр клубов по месту жительства» по пр. Славы, 5.